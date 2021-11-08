Бензины в сети “БРСМ-Нафта” могут не отвечать требованиям государственных стандартов и опасными для автомобилей – СМИ

Согласно акцизным накладным эксклюзивного поставщика топлива в сеть “БРСМ-Нафта”, компании “Стандарт Ойл-2000”, бензин А-95 изготавливается путем добавления в бензин А-92 до 14% МТБЭ, 2% риформата и 1% этанола, отмечает издание.

На запрос enkorr в ПАО “Укртатнафта” сообщили, что такое смешение приводит к повышению содержания кислорода в бензине.

“Поскольку в рецептуре указано добавление 1% этанола, а значит, такое топливо будет относиться к виду Е5, в котором норма по кислороду ограничена 2,7% мас., МТБЭ содержит 17,85% кислорода, этанол – 34,36% кислорода. Даже если предположить, что в базовом бензине А-92 отсутствует кислород, добавление такого количества этанола и МТБЭ приведет к содержанию минимум 2,84% мас., что превышает норму на 0,14%”, – цитирует портал полученный ответ.

В государственной компании “Укргаздобыча” оценили вероятное содержание кислорода еще выше.

“По теоретическому подсчету, согласно приведенной рецептуре, показатель “массовая доля кислорода” составляет 4,5% при норме 2,7%”, – говорится в официальном ответе на запрос enkorr.

В Исследовательском центре горюче-смазочных материалов сообщили журналистам, что повышенное содержание кислорода негативно влияет на потребительские качества такого топлива.

“Для двигателей, которые не имеют систем регулирования лямбда-зондом, приблизительно на 7% обеднится топливно-воздушная смесь. Для двигателей с системой регулирования лямбда-зондом изменение состава смеси будет компенсировано. В обоих случаях примерно на 7% возрастет расход топлива”, – сообщил директор центра Николай Худолий.

Добавление 14% МТБЭ в бензин А-92 приведет к существенному повышению октанового числа как в бензине А-95, так и альтернативном топливе, считают эксперты.

“Для А-95 октановое число по моторному методу может увеличиться до 98 (норма для бензина А-98)”, – отметил аудитор ОС “Серт АСУ” Александр Лютый.

“Добавление к бензину А-92 высокооктановых добавок приведёт к приросту октанового числа значительно выше нормы. По теоретическим расчетам октановое число по исследовательскому методу может превышать норму на 10 единиц”, – цитирует “Укртатнафта” слова главного технолога Юрия Голича.

“Укргаздобыча” провела теоретический расчет и выявила, что в бензине А-95 и альтернативном топливе – 98–100 единиц октанового числа, и топливо с такими характеристиками представляет угрозу для большинства транспортных средств в Украине.

“Данный бензин точно не рассчитан для большинства ДВС, которые эксплуатируются на наших дорогах, а предназначен для спортивных автомобилей з турбонадувом”, – заявил Лютый.

“За счет более высоких температур в камере сгорания возможно прогорание в системе цилиндро-поршневой группы и, как следствие, скорый выход из строя системы двигателя”, – добавил главный технолог Кременчугского НПЗ.

enkorr пишет, что по сопроводительным документам на топливо, размещенным на АЗС “БРСМ-Нафта”, ООО “Стандарт Ойл 2000” производит нефтепродукты на мини-НПЗ в Гадяче Полтавская области и на нефтебазе в селе Переяславское Киевской области, а основные объемы товарных нефтепродуктов и сырья закупает у ООО “Катма Груп” – эксклюзивного поставщика нефтепродуктов для сети.

“В первом полугодии 2021 года “Стандарт Ойл 2000″ в среднем заплатила с 1 000 л произведенного бензина А-95 104 грн акцизного сбора (базовая ставка составляет 213 евро/1000 л, или 7 180 грн/т), с 1 000 л альтернативного топлива – 503 грн (базовая ставка 162 евро/1 000 л, или 5 448 грн/т). Таким образом, уплата акциза данным производителем по бензину А-95 составила 2% от базовой ставки, по альтернативному топливу – 9%. Остальной размер акциза компания подает на возмещение, поскольку производитель якобы использует подакцизные компоненты”, – подытожили авторы материала.

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