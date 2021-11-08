Появилось изображение нового семиместного кроссовера Mazda CX-80

В Сети опубликовали рендерные изображения обновленного кроссовера Mazda CX-80.

Известно, что новая модель имеет семиместный салон, чем существенно превосходит предшествующую версию Mazda CX-60. Кроме того, модель обладает зауженной головной оптикой, крупными воздухозаборниками, стильной решеткой радиатора и боковым окном на задней части. Под капотом применят несколько вариантов моторов, включая бензиновые, дизельные и гибридные установки.

Следует отметить, что японские разработчики намерены в первой половине 2022 года выпустить новый полностью электрический кроссовер под названием Mazda MX-30, оснащенный роторным агрегатом. Пока точные характеристики транспортного средства умалчиваются производителем.