Власти Грузии выплатят надбавку пенсионерам, которые вакцинируются от коронавруса

Доплаты получат пенсионеры, которые вакцинируются первой дозой до 1 января 2022 года. 200 лари будут начислены после первой прививки.

Несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию, в Грузии низкий показатель вакцинации от COVID-19 – двумя дозами привиты 33% жителей страны. Меньше всего граждан страны вакцинировано в сельских регионах, отмечают журналисты.

По данным грузинских медиков, почти 99% пациентов попавших в реанимацию и умерших от коронавирусной болезни не были привиты.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в Грузии за время пандемии выявили 755 тыс. случаев COVID-19, в стране умерло 10,5 тыс. человек.

Вакцинация от коронавируса в стране началась 15 марта, сообщало “Эхо Кавказа”. Массовый характер кампания приобрела 5 июля. В стране используют препараты AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm, Sinovac Biotech и Pfizer/BioNTech.

Население Грузии составляет 3,7 млн человек.

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