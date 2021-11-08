Корбан о роли Коломойского в “Укрнафті”: Есть какая-то политическая воля, когда физлицо управляет государственной компанией

“Очевидно, есть какая-то политическая воля, когда какой-то акционер, физическое лицо управляет государственной компанией, где 50+1% акций принадлежат государству. Этот вопрос нужно задавать компетентным людям, которые отвечают за наше государственное богатство”, – считает он.

Корбан заявил, что Коломойский при согласии власти готовит “колоссальную аферу” с газом.

“Было получено уникальное решение, я считаю, Верховного Суда, которое определило объем компенсации газа в размере 2 млрд м³. Сегодня очень хорошая цена на рынке. И сегодня очевидно, что у Коломойского появилась возможность реализовать эту схему в ущерб государству. Я считаю, это колоссально”, – добавил бизнесмен.

Контекст:

В интервью “Цензор.НЕТ” Корбан сообщил, что бизнесмен должен получить газ от НАК “Нафтогаз” по цене $1000 за 1 тыс. м³ в качестве компенсации за ресурс, который госкомпания получила в 2006 году по цене, действительной на тот момент.

По информации издания “Наші гроші”, подконтрольной Коломойскому “Укрнафті” могут передать как минимум 700 млн м³ газа. “РБК-Украина” отмечает, что это более 5% всего запаса газа на зиму и его стоимость составляет $700 млн.

По данным “Наших грошей”, “Укрнафта” требует от государства в целом 8 млрд м³ газа. Это, как пишет “РБК-Украина”, эквивалентно всему государственному газу в подземных газохранилищах.

“Наші гроші” сообщили, что договор о передаче газа “Укрнафта” планирует утвердить на общем собрании акционеров 30 ноября.

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