Основатель Tesla Маск сменил имя в Twitter

Также предприниматель изменил в описании аккаунта и место жительства. Теперь там указан Tröllheim. Свои действия Маск пока никак не комментирует.

Скриншот: Lorde Edge / Twitter

Пользователи соцсети предположили, что новое имя может быть связано с мем-криптовалютой Dogecoin, поклонником которой он является.

“Некоторые люди, возможно, видели, как Илон изменил свое имя на Lorde Edge, и задавались вопросом, что это значит. Lorde Edge = анаграмма $Doge Elder”, – пишет пользователь The Crypto Prince.

Some people might have seen Elon change his name to Lorde Edge and wonder what it means.

Lorde Edge = anagram of * Doge Elder

* #doge #dogecoin #dogearmy

— The Crypto Prince (@TheCryptoPrinc2) November 8, 2021

Об этом же написал в Twitter и один из создателей Dogecoin Билли Маркус.

lorde edge is an anagram for elder doge

— Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) November 8, 2021

При этом смена имени предпринимателя повлияла на стоимость другой криптовалюты – Edge. Как отмечает ixbt.com, еще пару дней назад она стоила около $0,3. А вчера курс взлетел до $0,45, сегодня – почти до $1, после чего курс резко скорректировался. При этом даже после падения стоимость Edge оценивается в $0,56.

Контекст:

Состояние Маска 29 октября достигло $300 млрд. Он стал первым в истории, кто смог заработать такую сумму.

По состоянию на 8 ноября Bloomberg оценивал его состояние в $338 млрд, Forbes – в $318 млрд.

25 октября рыночная стоимость американской компании Tesla Inc. Маска после получения крупного заказа от фирмы по аренде автомобилей Hertz превысила $1 трлн.

Аналитик финансовой компании Morgan Stanley Адам Джонас считает, что Маск может стать первым в мире триллионером.

—