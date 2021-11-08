Известна стоимость Toyota Tundra нового поколения в США

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08.11.2021, 13:12, Новости дня
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В Сети озвучили стоимость обновленного пикапа Toyota Tundra для американского рынка.

Приобрести модернизированный автомобиль станет возможным у местных дилеров по цене от 36 тысяч долларов. Представители марки уточнили, что топовая комплектация модели Toyota Tundra оценивается в 61 тыс. долларов. Главным достоинством вышеуказанной версии является двойная кабина. Также покупателям будет доступна версия с большой платформой для перевозки различных грузов.

Следует отметить, что японская компания Toyota готовится к выходу флагманской модификации, которая поступит на рынок по цене 70 тысяч долларов. Первые экземпляры обновленного пикапа Toyota Tundra появятся у американских дилеров до конца нынешнего года.



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