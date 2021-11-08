 

“Многорукий жопосиськ”. Maruv представила откровенное видео с переплетением тел

08.11.2021, 12:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Певица в постановке со своим балетом продемонстрировала необычное переплетение тел.

“Вышло мое новое танцевальное видео Pill With My Sista. Наслаждайтесь”, – написала она.

Maruv предстала в черном боди с прозрачными вставками и вырезом на груди.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

“Многорукий жопосиськ!” – прокомментировал подписчик alexandrlogvinovvip.

“Просто секси, как всегда”, – отметила isaevapolina008.

Полное видео опубликовали 6 ноября на YouTube-канале Maruv.

ВИДЕОВидео: MARUV / YouTube
Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”.

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали “прорывом года”. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу “Суперстар!” на российском канале НТВ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Москвичей предупредили о пробках из-за пожара на Варшавском шоссе

02.09 / Биган предупредил о «значительных последствиях» вмешательства России в Беларуси

08.07 / США намерены закрыть Китаю доступ к персональным данным американцев

07.10 / Офис крупнейшей золотодобывающей компании Киргизии атаковали неизвестные

24.12 / После смерти журналиста Бударагина возбудили дело о доведении до самоубийства

28.05 / “Не было другого выхода”. Экс-жена Богомолова актриса Мороз впервые высказалась о разводе

09.11 / Казахстанский миллиардер Сейсембаев: Бизнес и дружба несовместимы

15.08 / В обмен на вагнеровцев Кремль может начать военную операцию по оказанию помощи Лукашенко

29.10 / Видео: США требуют удержать Турцию на Западе

21.07 / США отказались признавать парламентские выборы в Сирии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика