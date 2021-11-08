“Многорукий жопосиськ”. Maruv представила откровенное видео с переплетением тел

Певица в постановке со своим балетом продемонстрировала необычное переплетение тел.

“Вышло мое новое танцевальное видео Pill With My Sista. Наслаждайтесь”, – написала она.

Maruv предстала в черном боди с прозрачными вставками и вырезом на груди.

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Публикация от MARUV (@maruvofficial)

“Многорукий жопосиськ!” – прокомментировал подписчик alexandrlogvinovvip.

“Просто секси, как всегда”, – отметила isaevapolina008.

Полное видео опубликовали 6 ноября на YouTube-канале Maruv.

ВИДЕОВидео: MARUV / YouTube

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”.

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали “прорывом года”. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу “Суперстар!” на российском канале НТВ.

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