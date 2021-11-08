 

В Беларуси большая группа мигрантов движется к польской границе

08.11.2021, 12:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В сообщении ведомства сказано, что на этот “шаг отчаяния” беженцев “сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей”.

На кадрах, опубликованных в Twitter изданием NEXTA и Telegram-каналом “Радыё Свабода – Беларусь”, видны мигранты, которые идут вдоль трассы, их сопровождают люди в военной форме.

Armed men escort a convoy of migrants at the border with #Poland pic.twitter.com/gd7feOtcPx

— NEXTA (@nexta_tv) November 8, 2021

* A large group of migrants is moving towards the #Polish border pic.twitter.com/XeNn9Q7flm

— NEXTA (@nexta_tv) November 8, 2021

Также обнародовано видео, на котором группа беженцев пробирается через лес, предположительно? в сторону границы.

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти Литвы, Латвии и Польши.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

7 ноября нелегальные мигранты атаковали посты пограничников Польши и пытались сломать забор на границе с Беларусью.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Разумков – Корниенко: Почему вопрос назначения руководителя аппарата Рады возник как шантаж – “или назначь нашего, или мы тебя снимать будем”?

10.08 / Times – «экологически чистое питание» — в Британии набирают популярность блюда из насекомых

05.08 / В минздраве Израиля выступают против разрешения хасидам прибывать в Умань на Рош а-Шана

28.06 / Власти Москвы разрешили фудкортам выбрать один из трех режимов работы

20.07 / В Киев приедет советник Госдепа для обсуждения “Северного потока – 2”

14.03 / 13 марта на Донбассе боевики применили беспилотники – штаб ООС

30.07 / Проценко в интервью «Знанию» назвал вакцинацию залогом прекращения пандемии

13.01 / Euronews – врачи и добровольцы в Испании ведут гонку со временем в борьбе с непогодой

28.04 / Полиция начала проверку сообщений о поддельной справке на оружие журналиста Пивоварова

05.07 / Появилась новая информация об июльских презентациях Huawei

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика