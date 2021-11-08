Появились первые рендеры нового Mitsubishi Outlander Evolution

В Сети опубликовали рендерные изображения нового спортивного кроссовера Mitsubishi Outlander Evolution.

Вместе с тем автомобиль окажется более продвинутым на фоне базового исполнения паркетника. Пока разработчики не раскрывают никаких подробностей, однако рендеры демонстрируют более выразительную лицевую часть кузова. В частности, кроссовер получил модернизированные бамперы с крупными воздухозаборниками. Также в передних крыльях применены увеличенные прорези для обдува подкапотного пространства.

В задней части кузова применили модернизированные фонари, а также более агрессивный бампер и улучшенную выхлопную систему. В целом, новый спортивный кроссовер соответствуют по стилю легендарной модели Lanсer Evolution X.