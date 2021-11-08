 

Представлены первые рендеры семиместного кроссовера Lada Niva Grand

08.11.2021, 12:20, Новости дня
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Новую версию кроссовера Lada Niva Grand с семиместным салоном продемонстрировали на рендерных снимках.

По изображениям очевидно, что транспортное средство имеет увеличенные габариты, а также некоторые внешние сходства с кроссовером Dacia Bigster. Кроме того, колесные арки отличаются угловатой формой. Предполагается, что в салоне существенно увеличат пространство для пассажиров, переняв свободный объем у багажного отсека.

Предполагается, что новый семиместный кроссовер Lada Niva Grand мог бы продаваться по цене около 1,5 миллиона рублей. Вместе с тем автомобиль имеет более привлекательную светодиодную оптику, усовершенствованную решетку радиатора и стильные бамперы. Под капотом могли применить 1,3-литровый агрегат.



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