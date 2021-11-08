Спорткар Nissan GT-R 50 уже продается по цене от 1 млн евро

Компания Nissan объявила о выходе новой модели Nissan GT-R 50 в продажу.

Известно, что начальная стоимость роскошной модели составит 990 тысяч евро, что в разы превышает цену на оригинальное исполнение транспортного средства. Изначально предполагали начать продажи к концу прошлого года, однако лишь сейчас первые заказчики смогли оценить по достоинству свой выбор в пользу спорткара GT-R 50.

Напомним, в базовом исполнении под капотом модели установлен 3,8-литровый турбированный двигатель на 720 л.с. Модель обладает полуавтоматической коробкой передач. Еще одним достоинством спорткара указали улучшенные шины Michelin Pilot Super Sport, а также усиленную тормозную систему. Особенности остальных модификаций пока не озвучены.