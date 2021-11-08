 

В России требуют семь лет тюрьмы для подростка, забросавшего снежками авто ФСБ на акции в поддержку Навального

08.11.2021, 11:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Приговор вынес Тверской районный суд 1 сентября. Подростка признали виновным в применении неопасного насилия к представителям власти и повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений. Борисову также вменяли групповое хулиганство, но это обвинение впоследствии сняли.

Подростоу нанес по одному удару ногой двум сотрудникам Росгвардии и участвовал вместе с другим фигурантом “дворцового дела” Константином Лакеевым в забрасывании снежками машины, закрепленной за ФСБ. Он признал вину.

Росгвардейцы на суде сказали, что боли не почувствовали, и приняли извинения подсудимого, рассказал его отец.

Суд также обязал парня заплатить 427 тыс. руб. (155 тыс. грн) воинской части ФСБ за повреждение автомобиля. 

Апелляция по делу Борисова состоится 11 ноября в Мосгорсуде.

Контекст:

После ареста российского оппозиционера Алексея Навального по всей России прошла серия протестов. Массовые акции состоялись 23 января, 31 января и 2 февраля (в день замены условного срока Навального на реальный). Российские силовики жестко реагировали на акции протеста: 23 января задержали более 4000 человек, 31 января – более 5500, а 2 февраля – более 1400 человек, отмечает “ОВД-Инфо”.

В связи с протестами по всей стране возбудили более ста уголовных дел. Совокупность этих дел называют “дворцовое дело”, поскольку одним из катализаторов протестов стал фильм-расследование ФБК “Дворец для Путина. История самой большой взятки”.

Сейчас Навальный находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. Политик сообщил, что его поставили на учет как склонного к побегу 18 февраля. В октябре руководство Покровской колонии сняло его с профилактического учета как склонного к побегу и поставило на учет как экстремиста и террориста.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.06 / Путин наградил орденом ведущего «Что? Где? Когда?» Крюка и знатока клуба Козлова

14.02 / Греф оценил сокращение российской экономики в 2020 году

17.08 / “Какой-то сюрреализм”. Вагнеровцы после возвращения в РФ рассказали о задержании в Беларуси

10.06 / На нехватку денег пожаловалась почти половина населения Украины

30.08 / “Трусы мои не надевай”. Потап после нового фото Каменских попросил не носить его нижнее белье

25.09 / В Ивано-Франковской области отравились более 100 человек, которые питались в столовой – ГСЧС

02.10 / Трамп высказался против изменения правил дебатов

25.05 / Макрон: Политика санкций против РФ больше не эффективна

08.11 / Daily Mail – повторный карантин подпортил экономический прогноз Великобритании

05.08 / Украина намерена в течение трех лет получить полную трансплантационную независимость – глава Минздрава

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика