В России требуют семь лет тюрьмы для подростка, забросавшего снежками авто ФСБ на акции в поддержку Навального

Приговор вынес Тверской районный суд 1 сентября. Подростка признали виновным в применении неопасного насилия к представителям власти и повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений. Борисову также вменяли групповое хулиганство, но это обвинение впоследствии сняли.

Подростоу нанес по одному удару ногой двум сотрудникам Росгвардии и участвовал вместе с другим фигурантом “дворцового дела” Константином Лакеевым в забрасывании снежками машины, закрепленной за ФСБ. Он признал вину.

Росгвардейцы на суде сказали, что боли не почувствовали, и приняли извинения подсудимого, рассказал его отец.

Суд также обязал парня заплатить 427 тыс. руб. (155 тыс. грн) воинской части ФСБ за повреждение автомобиля.

Апелляция по делу Борисова состоится 11 ноября в Мосгорсуде.

Контекст:

После ареста российского оппозиционера Алексея Навального по всей России прошла серия протестов. Массовые акции состоялись 23 января, 31 января и 2 февраля (в день замены условного срока Навального на реальный). Российские силовики жестко реагировали на акции протеста: 23 января задержали более 4000 человек, 31 января – более 5500, а 2 февраля – более 1400 человек, отмечает “ОВД-Инфо”.

В связи с протестами по всей стране возбудили более ста уголовных дел. Совокупность этих дел называют “дворцовое дело”, поскольку одним из катализаторов протестов стал фильм-расследование ФБК “Дворец для Путина. История самой большой взятки”.

Сейчас Навальный находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. Политик сообщил, что его поставили на учет как склонного к побегу 18 февраля. В октябре руководство Покровской колонии сняло его с профилактического учета как склонного к побегу и поставило на учет как экстремиста и террориста.

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