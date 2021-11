Джокович побил два рекорда: серб выиграл 37-й турнир Masters 1000 и в седьмой раз стал первой ракеткой мира по итогам года

Поединок длился два часа и 15 минут, счет по партиям – 4:6, 6:3, 6:3 в пользу Джоковича.

Make that 3 * 7 * ATP Masters 1000 titles for @DjokerNole ????

????: @TennisTV | @DjokerNole | #RolexParisMasterspic.twitter.com/rq4GJ5ZEHJ

— ATP Tour (@atptour) November 7, 2021

Победа в Париже стала 37-й для серба на турнирах ATP Masters 1000 – это новый рекорд среди теннисистов-профессионалов. Джокович по количеству титулов обошел Рафаэля Надаля из Испании, у которого в активе 36 побед.

Djokovic is the new ATP Masters 1000 king * pic.twitter.com/1hAYMV6i1m

— ATP Tour (@atptour) November 7, 2021

Кроме того, 34-летний сербский теннисист обеспечил себе звание первой ракетки мира по итогам года – в седьмой раз в карьере (2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020, 2021). Это – новый рекорд, Джокович улучшил достижение американца Пита Сампраса, который был лидером шесть лет подряд (с 1993-го по 1998 год).

Контекст:

Rolex Paris Masters проходил на хардовом покрытии в помещении с 1-го по 7 ноября. Призовой фонд турнира – €3,08 млн.

В феврале 2021-го года Джокович стал победителем Australian Open, в июне – Roland Garros, а в июле – Wimbledon.

В Токио на Олимпиаде 2020 Джокович остался без медалей.

