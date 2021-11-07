“Шахтер” победил “Колос” и обошел “Динамо” в турнирной таблице УПЛ

Видеообзор поединка опубликован в YouTube телеканалов “Футбол”.

Защитник “Шахтера” Николай Матвиенко открыл счет в матче на 14-й минуте, через 11 минут его удвоил Фернандо.

Незадолго до перерыва Олег Ильин забил гол и поквитался за “Колос”.

Победную точку в поединке на 73-й минуте поставил форвард “Шахтера” Михаил Мудрик, 3:1 – 11-я победа горняков в УПЛ.

После осечки “Динамо” “Шахтер” сравнялся по очкам с киевским клубом в турнирной таблице – у обоих клубов по 35 баллов, но горняки впереди по дополнительным показателям.

Скриншот: upl.ua

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