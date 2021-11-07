 

Айвазовская: На выборах прослеживается технология по сговору представителей разных лагерей. Голосование в Харькове демонстрирует, что это системное явление

07.11.2021, 21:26, Новости дня
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Уже не первый год подряд прослеживается технология на выборах по сговору представителей разных политических лагерей и формальных конкурентов. Она до боли проста. Если есть фактический фаворит и ему не хватает незначительного количества голосов к однотуровой победе, эти голоса набираются непропорционально только у отдельных кандидатов (как оппозиционных, так и провластных партий).

Впрочем, последние не апеллируют к общественности фактами нарушений или фальсификации, а исчезают из информационного поля или исчезают их старшие по партийной иерархии.

Последнее голосование в Харькове демонстрирует, что это системное явление. Его провоцирует как безнаказанность, так и двухтуровая система выборов в крупных городах.

А каково ваше мнение? Не стоит ли отказаться от мажоритарной системы абсолютного большинства, чтобы не провоцировать людей на преступление?

Источник: Aivazovska Olga / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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