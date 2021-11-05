 

Зеленский подписал закон о выделении 800 млн грн на кислородные станции для больниц, где лечатся паценты с COVID-19

05.11.2021, 21:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Верховная Рада приняла закон 4 ноября. Документ предполагает увеличение затрат на кислородные станции более чем на 800 млн грн.

“650 млн грн предусмотрено на централизованную закупку кислородных станций для опорных учреждений здравоохранения, 150 млн грн – на субвенцию из госбюджета местным бюджетам на закупку опорными учреждениями здравоохранения услуг по проектированию и установке кислородных станций”, – сообщила пресс-служба президента.

Закон вступит в силу на следующий день после публикации.

Контекст:

Кислородные станции необходимы для обеспечения кислородом больных коронавирусной инфекцией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа главный санврач, замминистра здравоохранения Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на утро 5 ноября в стране подтвердили более 3 млн случаев коронавирусной инфекции (26 488 – за последние сутки), скончалось более 70,8 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело почти 2,5 млн человек.

По данным системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, в Украине есть 71 102 койко-мест с кислородом в больницах для пациентов с коронавирусом. Из них заняты 49 036 (69%).


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.09 / Под Ровно преподавательница вуза застрелила мужа и ранила 13-летнюю дочь, после чего пыталась покончить с собой

15.02 / Новому премьеру Италии предрекли особый статус на Западе

28.03 / Эксперт рассказал, как злоумышленники взламывают устройства при помощи Bluetooth

13.09 / Дамбу в Петербурге закрыли из-за угрозы наводнения

02.08 / Легенда Iroman поблагодарил Путина после первой гонки в России

19.05 / В РФ оценили риски гиперзвуковых разработок в США

25.05 / УЕФА презентовал кубок нового евротурнира

12.11 / Магазинам и фудкортам Москвы рекомендовали ввести систему QR-кодов

31.08 / Зеленский сообщил о меморандуме по достройке ХАЭС с помощью американской компании

17.07 / Определился чемпион Испании по футболу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика