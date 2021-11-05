Зеленский подписал закон о выделении 800 млн грн на кислородные станции для больниц, где лечатся паценты с COVID-19

Верховная Рада приняла закон 4 ноября. Документ предполагает увеличение затрат на кислородные станции более чем на 800 млн грн.

“650 млн грн предусмотрено на централизованную закупку кислородных станций для опорных учреждений здравоохранения, 150 млн грн – на субвенцию из госбюджета местным бюджетам на закупку опорными учреждениями здравоохранения услуг по проектированию и установке кислородных станций”, – сообщила пресс-служба президента.

Закон вступит в силу на следующий день после публикации.

Контекст:

Кислородные станции необходимы для обеспечения кислородом больных коронавирусной инфекцией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа главный санврач, замминистра здравоохранения Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на утро 5 ноября в стране подтвердили более 3 млн случаев коронавирусной инфекции (26 488 – за последние сутки), скончалось более 70,8 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело почти 2,5 млн человек.

По данным системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, в Украине есть 71 102 койко-мест с кислородом в больницах для пациентов с коронавирусом. Из них заняты 49 036 (69%).



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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