 

“В первую очередь – генетика”. 63-летняя Аурика Ротару рассказала, что делает, чтобы выглядеть моложе

05.11.2021, 21:40, Новости дня
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По словам 63-летней артистки, ей не хватает времени ездить на косметологические процедуры. “Я всегда говорю: спасибо маме с папой за гены. В первую очередь это генетика. Она у нас у всех практически в семье хорошая. Мама с папой подарили”, – призналась Ротару.

Она подчеркнула, что выглядеть моложе своего возраста ей также помогают зрители.

“Когда выходишь на сцену и когда видишь эти глаза, и аплодисменты… Ты душой молодеешь. И это все сказывается”, – рассказала Ротару.

Также, по словам певицы, держать себя в форме ей помогает жизнь за городом, где у нее свой частный дом. “За городом птички, деревья, цветы – все, что угодно. То, что радует глаз, и ты молодеешь”, – отметила Ротару.

ВИДЕОВидео: DOROTYE / YouTube
Контекст:

Аурика Ротару родилась 22 октября 1958 года в селе Маршинцы в Черновицкой области. Она окончила Черновицкое музыкальное училище имени Воробкевича и Одесский педагогический институт имени Ушинского. В 2019-м ей было присвоено звание народной артистки Украины.

В 1987-м певица вышла замуж за банкира Владимира Пигача. В том же году в семье родилась дочь Анастасия. В 2005 году муж Ротару скончался от инсульта.

У Ротару две внучки – четырехлетняя Вероника и восьмилетняя Аурелия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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