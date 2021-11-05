 

“У нас были скандалы, были ссоры”. Loboda назвала причину расставания с отцом своей старшей дочери

05.11.2021, 16:16, Новости дня
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Артистка призналась, что они расстались не из-за измен.

“Андрей в какой-то момент увлекся буддизмом, философией и медитацией. Он начал много медитировать дома. не работал. Я ему говорила: “Нужно работать”. В какой-то момент я поняла, что мы стали разными”, – заявила она.

Певица отметила, что одной из причин расставания стала также разница в возрасте – она старше его на два года. 

“Ему досталась очень сильная женщина. Думаю, ему просто было сложно понять, что с ним произошло. А произошла с ним жесткая турбулентность в виде женщины, которая сносила все на своей дороге. А он не особо был готов в к этому. У нас были скандалы, были ссоры. В какой-том момент я начала использовать запрещенные приемы. И я поняла, что нам нужно расстаться”, – призналась она.

По словам Лободы, она продолжает общаться с Царем как с отцом своей дочери.

ВИДЕОВидео: Маша Ефросинина / YouTube
Контекст:

Светлана Лобода родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Loboda – мать двух дочерей: Евангелины (2011) и Тильды (2018). Отец Евангелины – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Отцовство Тильды приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Сейчас Лобода состоит в отношениях, но имя своего избранника не называет. В мае украинские СМИ писали, что гражданским мужем певицы является украинский бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц. Спустя месяц артистка с иронией прокомментировала эту информацию в своем микроблоге, не подтвердив, но и не опровергнув ее.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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