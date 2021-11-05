Нацгвардия Украины подписала меморандум о сотрудничестве с нацгвардейцами Калифорнии

“Основные направления сотрудничества – это подготовка подразделений, как индивидуальная, так и коллективная. Это предоставление консультативной помощи в военном кадровом менеджменте: переход Нацгвардии Украины на организационно-штатную структуру, приближенную к стандартам НАТО. Это логистическое обеспечение, предоставление материальной и технической помощи, взаимоподдержка и обмен опытом”, – сказал Балан.

По его словам, украинская сторона планирует отправлять на обучение в Калифорнию подразделение НГУ, а также принимать в Украине американских коллег.

“Я рад приветствовать новую концепцию – расширять сотрудничество в составе больших подразделений. Также мы готовы расширять мероприятия, проходящие в онлайн-режиме”, – заявил Болдуин.

НГУ получила международную техническую помощь на сумму около $78 млн. В частности, средства радио- и спутниковой связи, медицинское и инженерное оборудование, оптические приборы, системы разведки целей, беспилотные летательные аппараты.

“За период сотрудничества в рамках Государственной программы партнерства с 2014 года Национальной гвардией Калифорнии было проведено 30 совместных мероприятий с Нацгвардией Украины, из них 14 – учебного характера”, – уточнили в релизе.

Контекст:

Сотрудничество между Национальными гвардиями Украины и Калифорнии началось в 1993 году. С началом вооруженной агрессии РФ на Донбассе в 2014 году сотрудничество между структурами значительно активизировалось, отметили в НГУ.

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