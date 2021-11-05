 

“Красотуля”, “Замерзла”. Узерли показала пятую точку в облегающих брюках

05.11.2021, 11:46, Новости дня
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“Лондон – моя любовь”, – написала Узерли.

Актриса позировала сидя в автомобиле, а также прогуливаясь по улицам города. Она надела светлые брюки, облегающие пятую точку, черные ботильоны-чулки, а также желтый жакет. Образ она дополнила солнцезащитными очками.

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Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

“Замерзла”, – прокомментировал подписчик alevsandr7.

“Красотуля”, – отметила _malgina_irina_.

“Как мечта”, – написала paula.rojas0506.

Контекст:

Мерьем Узерли 12 августа исполнилось 38 лет. Она родилась в Касселе (Германия). Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака матери, Джанан – ее родная сестра.

Узерли стала широко известна по роли Хюррем Султан в сериале “Великолепный век” (2011).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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