В “Слуге народа” рассказали, кто станет нардепом вместо Верещук

Он баллотировался в списке партии под №140.

“Сергей Кострийчук в нашей команде с сентября 2018 года. На президентских и парламентских выборах координировал работу штабов в регионах. В 2020 году – член высшего совета партии, в 2021-м – председатель контрольно-ревизионной комиссии”, – сообщила в Telegram спикер фракции “Слуга народа” Юлия Палийчук.

Контекст:

Сегодня, 4 ноября, Верещук была назначена вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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