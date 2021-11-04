 

“Обещал-обещал, но уехал один и меня не пригласил”. Лукашенко пожаловался, что Путин не взял его в Крым

04.11.2021, 20:40, Новости дня
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Заседание совета проходило в режиме видеоконференции. Путин принимал в нем участие, находясь в Севастополе. Расшифровка заявлений Лукашенко опубликована на его сайте. 

“Я просто хочу в заключение членам Высшего госсовета пожаловаться, – сказал Лукашенко. – Украина закрыла для Беларуси небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. А там у нас и собственность, и другие есть проблемы. И вот Владимир Владимирович мне все обещал-обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано. А сделано немало. По дороге провезет в Крым. Но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил. Поэтому я вот с такой жалобой перед членами Высшего госсовета выступаю”. 

Лукашенко предположил, что вместо Крыма можно посетить Санкт-Петербург и пригласил Путина в Беларусь.

Он добавил, что сказал о приглашении “так, для разрядки напряженности”. 

“Но в этой шутке есть только доля шутки. Все это правда”, – заявил Лукашенко. По словам политика, он хотел бы увидеть в оккупированном Севастополе памятник, который открыли в апреле 2021 года. 

Путин ответил, что Лукашенко “всегда будут рады видеть, чтобы он в том числе мог лично осмотреть этот памятник”, говорится на сайте Лукашенко. 

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что визиты Путина в оккупированный Крым являются “циничным и демонстративным пренебрежением” общепризнанными принципами и нормами международного права.

Сегодня Путин снова приехал в Крым. МИД Украины выразил решительный протест. 

Порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее, утвержденный Верховной Радой в июне 2015 года, предусматривает поездки в Крым через контрольно-пропускные пункты, расположенные на украинской территории. Иностранцы, которые хотят посетить полуостров, должны получить специальное разрешение в Государственной миграционной службе.

Юридически Беларусь не признавала Крым территорией России. В сентябре 2018 года глава МИД Беларуси Владимир Макей в интервью TUT.BY заявлял, что Минск придерживается нейтральной позиции по вопросу принадлежности Крыма.

Ряд стран ввели ограничения на авиасообщение с Беларусью после того, как истребитель белорусских ВВС 23 мая 2021 года по поручению Лукашенко был поднят “для сопровождения” самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали оппозиционного журналиста, сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. 

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Кабмин с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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