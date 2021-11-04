 

Домашняя шаурма. Легкий, быстрый и полезный рецепт

04.11.2021, 18:52, Новости дня
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“Если дома есть лаваш, в него можно завернуть все что угодно!” – уточнила блогер.

Ингредиенты (на две шаурмы):

одна упаковка лаваша (две штуки);
одно куриное филе;
половинка помидора;
половинка болгарского перца;
кусочек сыра;
листья салата или пекинской капусты;
подсолнечное масло, соевый соус, специи по вкусу (для филе);
одна столовая ложка кетчупа и одна столовая ложка майонеза (для соуса).

Приготовление:

1. Филе разрезаем вдоль на три-четыре части и маринуем его. Для этого смешиваем филе со специями, соевым соусом, растительным маслом, солью и оставляем так мариноваться примерно на 20–30 минут.

2. После филе поджариваем на сковороде или на гриле до готовности.

3. Нарезаем готовое филе, листья салата, овощи и сыр. Выкладываем эту начинку на лаваш, сверху накладываем пару столовых ложек соуса из кетчупа и майонеза, заворачиваем.

4. Обжариваем лаваш с начинкой с двух сторон на обычной сковороде или на гриле.

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A post shared by СМАЧНІ ДОМАШНІ РЕЦЕПТИ (@anny.cooking)

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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