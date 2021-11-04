“Муж был банкиром. Готовил ее для себя”. Аурика Ротару рассказала, почему ее 34-летняя дочь не работает

“Пока она в декретном отпуске. Младшей дочке сейчас четыре годика. Анастасия окончила Институт международных отношений [Киевского национального университета имени Шевченко] [по специальности] международная экономика, но не хочет работать по профессии. Не нравится ей. дело в том, что когда муж был жив, он был банкиром. Готовил ее для себя, чтобы она работала с ним. Но отца не стало, так уж получилось. Она больше любит общение, с людьми”, – рассказала артистка.

Ротару рассказала, что сейчас Анастасия заканчивает дизайнерские курсы и станет дизайнером интерьеров.

ВИДЕОВидео: DOROTYE / YouTube

Контекст:

Аурика Ротару родилась в 1958 году. Она – народная артистка Украины (2019). Певица была замужем за банкиром Владимиром Пигачем. Он умер в 2005 году.

У Аурики Ротару есть взрослая дочь Анастасия (1987) и две внучки – четырех и восьми лет. Зять Аурики Ротару работает в прокуратуре.

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