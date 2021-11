ЕС на следующей неделе, скорее всего, исключит Украину из списка безопасных для путешествий стран – журналист

“Завтра послы ЕС, скорее всего, удалят Украину из рекомендованного ЕС списка безопасных стран по COVID-19. Исключение из списка должно произойти на следующей неделе”, – написал он.

EU ambassadors will tomorrow most likely remove #Ukraine from the EU recommended safe country #COVID19 travel list. the de-listing should happen next week

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 4, 2021

Контекст:

Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.

Европарламент и Совет ЕС 20 мая согласовали введение цифровых COVID-сертификатов, которые будут свидетельствовать, что человек вакцинирован, имеет иммунитет, так как ранее переболел COVID-19, или недавно получил отрицательный результат теста, сообщалось на сайте ЕС.

14 июля стало известно, что в Евросоюзе приняли решение открыть границы для граждан Украины, включив страну в список безопасных для путешествий.

18 октября Йозвяк сообщил, что ЕС планирует исключить Украину из списка третьих стран, путешествия из которых рекомендует разрешать ЕС. В МИД Украины заявили, что Евросоюз может принять такое решение в случае ухудшения эпидемической ситуации в Украине.

29 октября ЕС решил оставить Украину в списке.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, заявил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 4 ноября в Украине подтвердили 3 млн случаев COVID-19, умерло 70,1 тыс. человек.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

