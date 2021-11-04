 

Почти треть украинцев считают, что тотальная вакцинация – самый эффективный способ борьбы с COVID-19 – опрос

04.11.2021, 17:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

18,4% опрошенных склоняются к мысли, что эффективно бороться с коронавирусом поможет широкая мобилизация медицинских учреждений и лечение больных.

17,2% респондентов думают, что необходимо изолировать потенциальных переносчиков инфекции.

8,2% украинцев считают, что нужно вводить превентивные меры по отношению к группам риска (людей пожилого возраста, хронически больных и так далее) и на законодательном уровне закрепить возможность дистанционной работы.

Еще 5,9% опрошенных предполагают, что лучше всего ввести тотальный карантин.

Опрос проводился с 14-го по 20 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 2018 респондентов методом интервью лицом к лицу. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Контекст:

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. 

В октябре в Украине сделали более 4,9 млн прививок от COVID-19, что стало месячным рекордом с начала эпидемии. 3 ноября Ляшко отметил, что “Украина вышла на 250 тыс. прививок в среднем за сутки в течение недели”.

На 4 ноября в Украине сделали 18,6 прививок от коронавируса, обе дозы вакцины получили почти 7,7 млн украинцев.

По состоянию на 4 ноября в стране подтвердили более 3 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось более 70 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело почти 2,5 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.12 / Путин заявил о готовности помогать странам СНГ с вакциной от COVID-19

07.12 / Зеленский обсудил с президентом Литвы ситуацию с COVID-19

08.11 / Сторонники Трампа вышли на акции в поддержку президента США

11.04 / Продажи Lexus в РФ в марте выросли на 11%

15.11 / Заболевший COVID-19 Степанов анонимно получил консультацию врача по телефону

22.10 / МИД КНДР предупредил о способной занести коронавирус в страну пыльной буре

01.10 / Джангиров: Новое скандальное заявление Лероса совпало с обысками в офисе известного “смотрящего” за строительной сферой Киева Столара

08.06 / Российский рынок акций открылся ростом

15.06 / В Эстонии назвали сроки прекращения финансирования русских школ

22.05 / Россиянин пробыл в польском рабстве 23 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика