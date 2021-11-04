Toyota презентовала гибридную модель Raize

На японском рынке официально презентовали новую модель Toyota Raize, оснащенную гибридной установкой e-Smart.

Автомобиль получил бензиновый двигатель, который выступает в качестве генератора. Известно, что модель имеет агрегат на 82 л.с. мощности. Кроме того, новинка получила батарею мощностью 4,3 Ач, которая располагает под задними креслами. Среди достоинств модели указали минимальный расход топлива 3,6 литра на 100 километров пути.

Объем встроенного бака ограничен на 33 литра. Разработчиками применена уникальная платформа, которая уже используется в модели Daihatsu Rocky. Пока более точные характеристики данного автомобиля остаются неизвестными и будут озвучены несколько позже.