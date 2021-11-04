Минкульт Украины внес российского шоумена Галкина в “черный список”

На сайте Минкульта не уточняются причины, по которым Галкин попал в “черный список”.

В июне 2014 года, вскоре после аннексии, Галкин приезжал в оккупированный Крым и участвовал в составе жюри музыкального конкурса “Пять звезд”, приуроченного к празднованию Дня России. Он пояснял журналистам, что приехал без жены, певицы Аллы Пугачевой, потому что она с детьми в то время отдыхала в Израиле, писало издание “7 дней”. По информации центра “Миротворец”, Галкин также посещал Крым в августе 2015 года.

В 2020 году Галкин в опубликованном в Instagram видео спародировал президента Украины Владимира Зеленского. Он обыграл тему всеукраинского опроса “Пять вопросов от президента”, проведенного 25 октября 2020 года.

Ролик российский шоумен подписал как “спецвыпуск для Украины”. Он от имени Зеленского на украинском языке спросил, надо ли ставить политиков в угол за плохое поведение, сократить население Украины до 300 народных депутатов, легализовать медицинский каннабис для тяжелобольных политиков, предложил обсудить на международном уровне вопрос первого закона Исаака Ньютона, спросил, можно ли проводить “такой референдум” еженедельно и поинтересовался отношением зрителей к регги.

Кроме того, Галкин в ролике намекнул на пристрастие Зеленского к наркотикам.

В то же время, российскую политику, пропаганду и президента РФ Владимира Путина Галкин также высмеивал в своих выступлениях, отмечали “Сибирь. Реалии”. Так на выступлении в Новосибирске в октябре 2019 года он заявил: “Путину уже самому скучно с нами. Понимаете, у нас проблемы, у нас пенсии не те, там не то сделали, тут не то. А он уже другими масштабами мыслит. Он уже Марс мысленно завоевывает. Мы тут ноем “как нам дальше жить”, а он нам: “Потерпите, затяните поясок”. И мы все затягиваем – кто на поясе, кто на шее”.

Во время выступления Галкин также отметил, что в России “с точки зрения телевидения советские времена вернулись”. “В худшем смысле слова, потому что нам не дают времени обмозговать. Разжевывают сразу, говорят – это враги, это нет, вы туда, вы – сюда. Мы сидим, боимся, что нам дадут коленом в челюсть”, – отметил юморист.

Он также возмутился тем, что российское телевидение уделяет много времени Украине. “Меня уже так это достало, Я же не в Украине живу, что вы все время про нее рассказываете?” – спрашивал Галкин.

Контекст:

В связи с военной агрессией России Украина запретила трансляцию некоторых фильмов и сериалов российского производства, также был создан перечень деятелей культуры, которые несут угрозу нацбезопасности Украины.

Последний раз список обновлялся 1 ноября 2021 года: в него внесены 32 лица. С 2015 года из него исключили несколько человек.

На данный момент в перечне 259 фамилий (и 258 человек, так как российский рэпер Morgenshtern был внесен в список дважды – под обеими своими фамилиями). Серди них – украинский актер Валентин Томусяк, который сообщил, что его внесли в список по ошибке, за участие в российском фильме, к которому он на самом деле не имеет никакого отношения.

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