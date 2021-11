Букеровскую премию 2021 года получил писатель из ЮАР, трижды попадавший в шорт-лист

Победу одержал роман “Обещание” (The Promise), действие в котором происходит в ЮАР в конце периода апартеида. В нем рассказывается о семье белых фермеров из Южной Африки, которые когда-то пообещали отдать дом на своей ферме чернокожей женщине, работавшей на них всю жизнь, но на протяжении нескольких поколений не могут сдержать слово.

We are delighted to announce that the winner of the #2021BookerPrize is 'The Promise' by Damon Galgut!

“Это захватывающая сага об упадке и крахе белой южноафриканской семьи. Она нашпигована разными происшествиями – секс, наркотики, стрельба – в ней есть драматизм, конфликт и смерть. Но есть и неожиданно много комичного. Я смеялась”, – описала книгу обозревательница BBC Ребекка Джонс.

Она отметила, что сквозь призму истории этой одной семьи “Обещание” показывает историю всей Южной Африки и ее трудного перехода от апартеида к многорасовой демократии. “Так что эта книга многоуровневая – и в то же время компактная: меньше 300 страниц”, – добавила Джонс.

Книги Гэлгута попадали в шорт-лист премии трижды – в 2003-м, 2010-м и 2021 годах, и третий раз оказался счастливым для него, отмечается на сайте премии.

В шорт-лист премии этого года, помимо романа Гэлгута, вошли “Замешательство” (Bewilderment) Ричарда Пауэрса, “Все об этом молчат” (No One Is Talking About This) Патрисии Локвуд, “Большой круг” (Great Circle) Мэгги Шипстед и “Авантюристы” (The Fortune Men) Надифы Мохамед.

“Обещание” – девятый роман Гэлгута и первый за последние семь лет. Впервые произведение Гэлгута было опубликовано, когда ему было 17 лет.

Гэлгут стал третьим южноафриканским писателем, получившим Букеровскую премию. До него лауреатами были Надин Гордимер и Джон Максвелл Кутзее.

Контекст:

Букеровская премия – одна из престижных наград в мире английской литературы. Победитель получает £50 тыс (около $68 тыс.). Впервые вручение награды состоялось в 1969 году.

До 2014 года лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом, главное условие – роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.

Лауреатом Букеровской премии 2020 года стал шотландский писатель Дуглас Стюарт, он одержал победу за дебютный роман “Шагги Бейн”.

С 2005 года вручается также Международная Букеровская премия за произведение иностранного автора, переведенное на английский язык и изданное в Великобритании или Ирландии. Ее в 2021 году получил сенегальско-французский автор Давид Диоп с книгой “Ночью вся кровь черна”.

