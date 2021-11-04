В Киеве задержали нацгвардейца при сбыте наркотиков – прокуратура

По данным следствия, военный с июля этого года неоднократно продавал амфетамин на территории столицы, в том числе среди военнослужащих своей воинской части.

“2 ноября после очередного сбыта наркотических средств в группе с гражданским лицом старший солдат НГУ и указанное гражданское лицо были задержаны”, – говорится в сообщении.

Задержанным собираются объявить о подозрении в незаконном сбыте наркотических средств (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает заключение сроком до десяти лет с конфискацией имущества.

Контекст:

В Украине от 1 млн до 1,5 млн человек употребляют наркотики, 26 октября заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

В 2021 году правоохранители открыли 24,5 тыс. уголовных производств, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Больше всего таких правонарушений фиксируют в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой областях и Киеве.

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