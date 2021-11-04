 

В Украине за сутки получили прививки от коронавируса 299 тыс. человек

04.11.2021, 9:50, Новости дня
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Первую дозу вакцины получили 212 968 человек, вторую – 86 304 человека. 

С начала вакцинальной кампании привито 10 895 720 человек, из них получили одну дозу – 10 895 718 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 682 891 человек.

В общей сложности в Украине сделали около 18,6 млн прививок от коронавируса.

93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы, подчеркнули в Минздраве. 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1988100701353025

Контекст:

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 4 ноября в стране подтвердили более 3 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались более 70 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровели почти 2,5 млн человек.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. 

В октябре в Украине сделали более 4,9 млн прививок от COVID-19, что стало месячным рекордом с начала эпидемии. 3 ноября Ляшко отметил, что “Украина вышла на 250 тыс. прививок в среднем за сутки в течение недели”.

Согласно данным опроса, который Социологическая группа “Рейтинг” провела с 21-го по 23 октября, 43% украинцев заявили, что не готовы вакцинироваться от коронавируса, 36% опрошенных сказали, что уже сделали одну или две прививки от COVID-19, еще 18% отметили, что готовы вакцинироваться.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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