“Могу позволить себе самые элитные отдыхи”. Волочкова в Турции залезла на ограду и сделала шпагат

Снимок 45-летняя артистка сопроводила длинным текстом о том, что сейчас отдыхает не в своем номере люкс, а у друзей в квартире.

“Я всегда могу позволить себе самые элитные отдыхи, не кичась этим. Но меня не удивить в жизни никакой роскошью. Я видела в жизни все! Вот и в этот раз я предпочла дом моих друзей на время роскошному люксу”, – подчеркнула Волочкова.

Она добавила, что первое время ей “в отеле было скучно”, поскольку ее нынешний бойфренд Владимир заболел и не смог сопровождать ее в поездке. Но скука, по словам балерины, длилась до тех пор, пока друзья не пригласили ее к себе.

“Скажите честно: вас выгнали из отеля за вульгарное поведение?” – поинтересовалась в комментариях у Волочковой пользователь с ником yasuny40.

“Снобизм в каждой строчке”, – считает anishchenktatiana.

“Я не кичусь тем, что привыкла к роскоши. Вот и сейчас я предпочла охрененный люкс халупе своих друзей, ведь я такая непритязательная!” – спародировала пост балерины aleksandra.veras.

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Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причинами увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).

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