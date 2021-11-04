 

“Могу позволить себе самые элитные отдыхи”. Волочкова в Турции залезла на ограду и сделала шпагат

04.11.2021, 0:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Снимок 45-летняя артистка сопроводила длинным текстом о том, что сейчас отдыхает не в своем номере люкс, а у друзей в квартире.

“Я всегда могу позволить себе самые элитные отдыхи, не кичась этим. Но меня не удивить в жизни никакой роскошью. Я видела в жизни все! Вот и в этот раз я предпочла дом моих друзей на время роскошному люксу”, – подчеркнула Волочкова.

Она добавила, что первое время ей “в отеле было скучно”, поскольку ее нынешний бойфренд Владимир заболел и не смог сопровождать ее в поездке. Но скука, по словам балерины, длилась до тех пор, пока друзья не пригласили ее к себе.

“Скажите честно: вас выгнали из отеля за вульгарное поведение?” – поинтересовалась в комментариях у Волочковой пользователь с ником yasuny40.

“Снобизм в каждой строчке”, – считает anishchenktatiana.

“Я не кичусь тем, что привыкла к роскоши. Вот и сейчас я предпочла охрененный люкс халупе своих друзей, ведь я такая непритязательная!” – спародировала пост балерины aleksandra.veras.

View this post on Instagram

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причинами увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.06 / О’Брайен сравнил Си Цзиньпина со Сталиным

27.08 / Путин поручил разобраться с размытием доли государства в Башкирской содовой компании

27.12 / В Крыму указали на главную ошибку Украины при создании независимого государства

20.08 / Железнодорожное сообщение Сарова с Москвой приостановили из-за пожара

01.07 / Ученые приблизились к созданию квантового компьютера

25.06 / Главред шведского журнала назвал высоким уровень организации голосования в России

08.10 / 43-летняя Ани Лорак показала голые бедра в высоких плавках

20.08 / “Моя земля”. Джамала и Tayanna презентовали дуэтную песню ко Дню Независимости

25.03 / В Николаевской области ограничения “красной” зоны вводят с 27 марта

12.07 / Марчук о России: Дьявола нельзя в тупик загонять, потому что он может натворить глупостей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика