 

“Какие глаза”, “Еще один сюрприз”. Ани Лорак в обтягивающем наряде сделала верхнее селфи

03.11.2021, 22:12, Новости дня
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Артистка позирует на фоне кровати в кепке и обтягивающем бюст гольфе, подняв руку в момент съемки.

“Всего несколько дней отделяют нас с вами от еще одной премьеры. В эту пятницу вы по-новому прочувствуете полюбившуюся многим песню “Не отпускай”, – написала артистка.

“Наконец-то известен еще один сюрприз от вас”, – прокомментировали заявление артистки поклонники.

“Богиня. Какие глаза”, – отреагировали фолловеры.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Контекст:

Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины. С 2014 года Ани Лорак живет и работает в России.

У певицы есть дочь София (2011). Ее отец – экс-супруг Ани Лорак, украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу. Супруги официально развелись в 2019 году после 10 лет брака. За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.

В октябре 2021 года экс-продюсер певицы Юрий Фалеса сообщил, что после развода артистка оставила фамилию мужа и записана в паспорте как Каролина Налчаджиоглу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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