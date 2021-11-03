Никаких последствий: ученые оценили результаты всплеска солнечно активности

Несмотря на самые ужасные прогнозы, ничего страшного не случилось. По имеющейся информации, всплеск солнечной активности, который должен был «убить» чуть ли ни всю электронику, а также стать причиной для обострения болезней у сотен миллионов людей, пронесся над нашей планетой без каких-либо видимых последствий.

На самом деле, наша планета действительно прошла через достаточно плотное облако плазмы. И последствия этого событий трудно было предсказать представителям современной науки.

Но землянам повезло, так как всплески магнитных возмущений были при этом краткосрочными. Именно поэтому самые плохие прогнозы не стали жестокой реальностью, говорят специалисты. Но это вовсе не означает, что последующие выбросы плазмы будут такими же безопасными.