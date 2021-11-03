 

В России разбился самолет Ан-12, СМИ сообщают о погибших

03.11.2021, 15:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Борт, который направлялся из Якутска в Иркутск, принадлежит белорусской авиакомпании “Гродно”, он пропал с радаров и был позже обнаружен недалеко от аэродрома в селе Пивовариха под Иркутском.

Собеседники агентства отмечают, что самолет после падения загорелся.

По данным местных чиновников, на борту находились два человека – пилоты.

ТАСС пишет, что самолет потерпел крушение при заходе на посадку, когда заходил на второй круг.

По данным “РИА Новости”, погибли два человека, судьба еще пятерых неизвестна.

Возможными причинами авиакатастрофы называют сложные погодные условия и техническую неисправность.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.07 / Командующий ВМС США в Европе сравнил «угрозы» со стороны РФ и СССР

11.07 / Борис Джонсон даст бой рекламе нездоровой пищи — коронавирус заставил

07.07 / Жителей Новороссийска возмутили гуляющие по городу в купальниках туристы

04.09 / Коронавирусом в Украине заразилось 11,7 тыс. медиков, 98 умерли – Минздрав

05.05 / В Японии призвали выработать «солидарный подход» в отношении России

02.07 / Ла Лига. “Бетис” на домашней арене уступил “Вильярреалу”

01.06 / Российский астроном допустил наличие жизни на Луне

15.09 / Вопрос дня: Как получить пенсию умершего супруга?

21.01 / Число жертв взрыва в Мадриде выросло до трех, еще 11 человек пострадали

20.09 / Названо время встречи Путина с Памфиловой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика