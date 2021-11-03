В России разбился самолет Ан-12, СМИ сообщают о погибших

Борт, который направлялся из Якутска в Иркутск, принадлежит белорусской авиакомпании “Гродно”, он пропал с радаров и был позже обнаружен недалеко от аэродрома в селе Пивовариха под Иркутском.

Собеседники агентства отмечают, что самолет после падения загорелся.

По данным местных чиновников, на борту находились два человека – пилоты.

ТАСС пишет, что самолет потерпел крушение при заходе на посадку, когда заходил на второй круг.

По данным “РИА Новости”, погибли два человека, судьба еще пятерых неизвестна.

Возможными причинами авиакатастрофы называют сложные погодные условия и техническую неисправность.

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