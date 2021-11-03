“Слуга народа” предложила Кабмину кандидатуры трех новых министров

Монобольшинство предлагает назначить:

нардепа от “Слуги народа” Ирину Верещук – на должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;

заместителя главы Офиса президента Юлию Свириденко – на пост первого вице-премьер-министра, министра экономики;

главу Государственной таможенной службы Павла Рябикина – на должность министра по стратегическим отраслям промышленности.

Контекст:

Верховная Рада сегодня отправила в отставку пятерых членов правительства: вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, министра обороны Андрея Тарана, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского, первого вице-премьер-министра – министра экономики Алексея Любченко и вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского.

Фракция “Слуга народа” поддержала назначение Резникова на должность министра обороны. Представление по этому ведомству в Раду вносит президент Владимир Зеленский.

Претендента на пост главы министерства защиты окружающей среды официально не озвучивали. Однако издание “Телеграф” сообщало, что пост министра экологии вместо Абрамовского может занять нардеп от “Слуги народа” Елена Криворучкина, источники “Бабеля” называли имена экс-нардепа от “Слуги народа”, глава Черкасской областной государственной администрации Александра Скичко; бывшего главы Государственной экологической инспекции и экс-нардепа Егора Фирсова; депутата от “Слуги народа” Андрея Жупанина и заместителя Абрамовского Руслана Стрельца. По информации “Украинской правды” на 2 ноября, главным претендентом считается Стрелец.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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