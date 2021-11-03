 

“Мы сделали внутреннее перемещение”. Арахамия заявил, что Резников не хотел возглавлять Минобороны

03.11.2021, 15:52, Новости дня
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“Минобороны имеет для нас высокий приоритет, поэтому [на должность министра] мы хотели взять хорошего, опытного менеджера, которого уважают в международной среде (а Резников много работает с иностранными партнерами по Миноброны), который может наладить все бизнес процессы в министерстве по поставкам в армию… Он не хотел [менять должность]. Он нормально работал в своем министерстве, к нему там не было претензий. Но мы сделали так называемое внутреннее перемещение”, – сказал Арахамия.

Контекст:

Резников возглавлял Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с марта 2020 года. 1 ноября 2021-го он написал заявление об отставке. Сегодня Рада проголосовала за отставку Резникова, ее поддержали 329 нардепов.

Новым главой Минреинтеграции может стать нардеп от “Слуги народа” Ирина Верещук, самого Резникова называют претендентом на пост главы Минобороны. Такую кадровую ротацию уже одобрила фракция “Слуга народа”.

3 ноября парламент отправил в отставку министра обороны Украины Андрея Тарана, который возглавлял ведомство с марта 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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