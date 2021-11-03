В Госналоговой службе подтвердили проведение обысков в ее помещениях

В релизе сказано, что следственные действия проводят по обстоятельствам, которые ГНС обнаружила и передала правоохранительным органам.

“По информации, предоставленной правоохранительными органами, основанием для таких действий стало уголовное дело по нарушениям налогового законодательства рядом предприятий Полтавской области. Государственной налоговой службой Украины еще в декабре 2020 года и в январе 2021 проводилась собственная проверка главного управления ГНС в Полтавской области по вопросам отработки рисковых субъектов хозяйственной деятельности, в том числе и по предприятиям, которые являются фигурантами в материалах упомянутого уголовного дела”, – заявили в ГНС.

Там добавили, что в ходе проверки в полтавском управлении обнаружили ряд нарушений служебной дисциплины со стороны работников ведомства в Полтаве. В связи с этим их привлекли к дисциплинарной ответственности, сказано в релизе.

“Относительно обстоятельств, которые были обнаружены в ходе указанной проверки, которые вероятно содержали признаки уголовных правонарушений, информация была передана Государственной налоговой службой Украины в правоохранительные органы (Государственное бюро расследований)”, – добавили в ГНС.

Контекст:

3 ноября СМИ сообщили, что у Алексея Любченко, которого Рада сегодня отправила в отставку с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики, а также у исполняющего обязанности главы Государственной налоговой службы Евгения Олейникова и в центральном аппарате ГНС, проходят обыски.

Любченко и его пресс-служба заявили, что у него дома или по месту работы проводили следственные действия.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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