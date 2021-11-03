Доказано, что спорт снижает тягу к алкоголю

Ученые доказали, что с повышением физической активности значительно снижается тяга к алкоголю. Они собрали фокус-группу из добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет и попросили молодых людей заполнить анкеты.

Один блок вопросов касался того, занимаются ли они спортом, как часто, насколько активный образ жизни ведут и т.д. Во втором блоке добровольцев попросили назвать свои любимые напитки и коктейли.

Оказалось, что пристрастие к алкоголю при малоподвижном образе жизни самое высокое. Если уделять занятию спортом хотя бы 20-30 минут в день, то тяга к алкоголю становится весьма умеренной. А у тех, кто ведет самый спортивный образ жизни, вырабатывается даже отвращения к спиртным напиткам в любом виде.