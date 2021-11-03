 

“По фото видно, что оргазм”, “Грудь – супер”. Чехова поласкала себя перед камерой

03.11.2021, 13:10, Новости дня
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Телеведущая позировала в постели, лаская свое тело руками.

“Километры, что нас разделяют,
Как ноты: до, ре, ми, фа, соль.
И Ницше прав: что нас не убивает,
то делает сильнее.
Боль…
Она как тлеющий закат в пустыне,
Живет во мне, и выползает в осень.
Я помню запах твой, еще тревожит имя,
что каждый третий на планете носит.
Мечты, что мы не выбираем,
улетают к Богу,
и он находит им предназначение.
Не в этой жизни, не с тобой, я знаю,
детей рожать и в церковь в воскресенье.
Ля…си… Сиюминутное желанье:
Да к черту все, все километры в топку.
К тебе лететь, так просто, как дыханье…
Но кто-то сверху нажимает кнопку.
Дороги нет. Границы перекрыты.
Не в этой жизни, не со мной, не с нами.
Смирения прошу во всех молитвах,
Пока судьба слагает оригами”, – написала она.

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Публикация от * * (@achekhova)

“По фото видно, что оргазм”, – прокомментировал подписчик sviridenko9059.

“Как ты прекрасна! И твоя грудь – это супер”, – написал sashakot734.

Контекст:

Известность Анфисе Чеховой принесла работа ведущей проекта “Секс с Анфисой Чеховой” (2005–2009) на российском канале ТНТ.

Телеведущая работала в Украине с 2011-го по 2013 год. Она вела программы “Давай поженимся” на канале “Интер” и шоу “Как выйти замуж” на канале СТБ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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