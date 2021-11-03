В Украине еще не использованы 7,5 млн доз вакцины от COVID-19 из полученных 26 млн – Ляшко

“До конца этой недели мы ожидаем 2,93 млн доз вакцины Moderna от глобальной инициативы COVAX. Всего с начала вакцинальной кампании на территорию страны было поставлено более 26 млн доз вакцин. В остатках сейчас есть около 7,5 млн доз”, – сказал он.

Министр отметил, что “Украина вышла на 250 тыс. прививок в среднем за сутки в течение недели”.

“Ожидаем, что в ближайшие две недели спрос на вакцинацию второй дозой вырастет в два раза. Надеюсь, что и спрос на первую дозу не уменьшится”, – заявил Ляшко.

Контекст:

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 3 ноября в стране подтвердили почти 3 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 69,5 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровели почти 2,5 млн человек.

В Украине вакцинация от COVID-19 началась 24 февраля. На 3 ноября в стране сделали 18,3 млн прививок, почти 7,6 млн украинцев получили обе дозы вакцины от коронавируса.

Согласно данным опроса, который Социологическая группа “Рейтинг” провела с 21-го по 23 октября, 43% украинцев заявили, что не готовы вакцинироваться от коронавируса, 36% опрошенных сказали, что уже сделали одну или две прививки от COVID-19, еще 18% отметили, что готовы вакцинироваться.

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