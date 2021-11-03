“Ужас, что с лицом. Все пухлое!”, “Жеманная бабушка”. Волочкова показала, как выглядит в реальной жизни

Балерина пообщалась с девочкой.

“Смотрите, какая у меня подружка получилась сегодня”, – сказала она. Девочка подарила Волочковой цветок.

“Скажи: “Тетя Настечка, вы красавица”, – обратился к ребенку женский голос за кадром.

“Быть любимой детьми – это счастье! Их эмоции неподкупны!” – написала Волочкова.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

“Жеманная бабушка”, – прокомментировала подписчица vitavita381.

“Ужас, что с лицом. Все пухлое!” – отметила natnaym0907.

“Неряшливо смотрятся лямки бюстгальтера из-под платья”, – заметила nataliazherikhova5463.

Контекст:

Волочкова проводит отдых в Турции.

20 января 2021 года балерине исполнилось 45 лет. Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причинами увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие физической формы балерины требованиям и невозможность подобрать ей партнера. Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы.

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