“Ужас, что с лицом. Все пухлое!”, “Жеманная бабушка”. Волочкова показала, как выглядит в реальной жизни
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Балерина пообщалась с девочкой.
“Смотрите, какая у меня подружка получилась сегодня”, – сказала она. Девочка подарила Волочковой цветок.
“Скажи: “Тетя Настечка, вы красавица”, – обратился к ребенку женский голос за кадром.
“Быть любимой детьми – это счастье! Их эмоции неподкупны!” – написала Волочкова.
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“Жеманная бабушка”, – прокомментировала подписчица vitavita381.
“Ужас, что с лицом. Все пухлое!” – отметила natnaym0907.
“Неряшливо смотрятся лямки бюстгальтера из-под платья”, – заметила nataliazherikhova5463.
Контекст:
Волочкова проводит отдых в Турции.
20 января 2021 года балерине исполнилось 45 лет. Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причинами увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие физической формы балерины требованиям и невозможность подобрать ей партнера. Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы.
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