50-летняя Орбакайте показала себя без макияжа

Артистка сняла ролик, находясь в гримерке перед зеркалом. Она отметила, что ее гримируют для съемки в кино.

Скриншот: orbakaite_k / Instagram

Контекст:

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Ее родители – российская певица Алла Пугачева и литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас. Пугачевой сейчас 72 года, Орбакасу – 76.

Орбакайте – заслуженная артистка России (2013). В ее дискографии 11 студийных альбомов. Наиболее известные фильмы с ее участием – “Чучело”, “Виват, гардемарины!”, “Любовь-морковь”.

—