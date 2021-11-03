 

50-летняя Орбакайте показала себя без макияжа

03.11.2021, 13:10, Новости дня
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Артистка сняла ролик, находясь в гримерке перед зеркалом. Она отметила, что ее гримируют для съемки в кино.

Скриншот: orbakaite_k / Instagram
Контекст:

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Ее родители – российская певица Алла Пугачева и литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас. Пугачевой сейчас 72 года, Орбакасу – 76.

Орбакайте – заслуженная артистка России (2013). В ее дискографии 11 студийных альбомов. Наиболее известные фильмы с ее участием – “Чучело”, “Виват, гардемарины!”, “Любовь-морковь”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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