 

Австралийские ученые разработали систему сканирования слепых зон для габаритного транспорта

03.11.2021, 12:40, Новости дня
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Возникающие во время движения слепые зоны, то есть пространство, которое физически не может видеть водитель из-за больших габаритов своего транспортного средства, являются причиной множества дорожных происшествий.

Австралийские ученые из университета в Сиднее представили систему лазерных датчиков, которая практически на 100% решает проблему.

Датчики сканируют все, что происходит вокруг автобуса или грузовика. Они предупреждают о появлении на пути движения другого транспортного средства или пешехода. Даже если водитель не отреагирует на сигнал и продолжит движение, которое может закончиться ДТП, то система автоматически остановит машину. По мнению экспертов, внедрение такой системы поможет сохранить жизни многим тысячам людей.



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