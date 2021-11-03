Австралийские ученые разработали систему сканирования слепых зон для габаритного транспорта

Возникающие во время движения слепые зоны, то есть пространство, которое физически не может видеть водитель из-за больших габаритов своего транспортного средства, являются причиной множества дорожных происшествий.

Австралийские ученые из университета в Сиднее представили систему лазерных датчиков, которая практически на 100% решает проблему.

Датчики сканируют все, что происходит вокруг автобуса или грузовика. Они предупреждают о появлении на пути движения другого транспортного средства или пешехода. Даже если водитель не отреагирует на сигнал и продолжит движение, которое может закончиться ДТП, то система автоматически остановит машину. По мнению экспертов, внедрение такой системы поможет сохранить жизни многим тысячам людей.