 

Резников: Украине придется найти свой рецепт решения конфликта на Донбассе

03.11.2021, 9:34, Новости дня
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Резников рассказал, что изучил опыт конфликтов в Нагорном Карабахе, бывшей Югославии, Приднестровье и Северной Ирландии и пришел к выводу, что Украина не сможет перенять ни одну из известных моделей урегулирования конфликта для завершения войны на Донбассе. 

“Мой главный вывод за время работы в должности таков: Украине придется найти свой рецепт разрешения конфликта и реинтеграции людей и территорий, которые сейчас временно оккупированы Российской Федерацией. Мы не сможем перенять ни одну из известных моделей урегулирования. Только общие принципы и отдельные элементы”, – заявил он. 

Вице-премьер подчеркнул: если Украина хочет, чтобы урегулирование конфликта было в ее пользу, нужно “создать и защитить свое видение” в этом вопросе. 

Он добавил, что главным достижением в должности считает начало формирования системного украинского ответа на конфликт невоенными средствами. 

Контекст:

Резников возглавлял Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с марта 2020 года. 1 ноября 2021 года он написал заявление об отставке.

Новым главой Минрегинтеграции может стать нардеп от “Слуги народа” Ирина Верещук, самого Резникова называют претендентом на пост главы Минобороны. Такую кадровую ротацию уже одобрила фракция “Слуга народа”. 

Вопросы отставок членов правительства Рада рассмотрит сегодня. Кроме увольнения Резникова, запланировано рассмотрение заявлений об отставке министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского, первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины Алексея Любченко, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского и министра обороны Украины Андрея Тарана.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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