 

Лига чемпионов. “Динамо” на НСК “Олимпийский” минимально уступило “Барселоне”

03.11.2021, 0:32, Новости дня
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Единственный мяч на 70-й минуте поединка забил нападающий каталонского клуба Ансу Фати.

В другом поединке группы E немецкая “Бавария” разгромила португальскую “Бенфику” (5:2), отмечается на сайте УЕФА.

В стартовом составе “орлов” на поле вышел форвард сборной Украины Роман Яремчук, на 64-й минуте матча его заменил Дарвин Нуньес. Уругвайский нападающий через 10 минут забил второй мяч в ворота чемпиона Германии.

После четырех туров в активе “Динамо” одно набранное очко, киевский клуб занимает последнее место в квартете E. Лидирует “Бавария”, имея четыре победы. Немецкий клуб досрочно вышел в 1/8 финала турнира.

В пятом туре Лиги чемпионов “Динамо” сыграет 23 ноября в Киеве на НСК “Олимпийский” против “Баварии”.

Контекст:

В первом туре “Динамо” стартовало с ничьей в Лиге чемпионов в матче против португальской “Бенфики”. Во втором матче киевляне проиграли “Баварии” в Мюнхене со счетом 0:5, в третьем – “Барселоне” в Испании (0:1).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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