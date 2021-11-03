Депутаты Верховной Рады выступили в поддержку Саакашвили

Запись брифинга, который провели в Раде, опубликовали на странице Саакашвили в Facebook.

Нардеп от “Голоса” Юлия Клименко заявила, что ситуация со здоровьем Саакашвили, который голодает уже больше месяца, – критическая.

Клименко призвала Министерство иностранных дел Украины и президента Владимира Зеленского интенсифицировать усилия по освобождению Саакашвили. “Хотелось бы, чтобы этот вопрос был в повестке дня Украины”.

Представительница “Слуги народа” и возлюбленная Саакашвили Елизавета Ясько отметила, что на последней неделе три раза виделась с ним.

“Каждый раз, когда мы виделись, состояние его здоровья становилось все хуже. Мы серьезно обеспокоены состоянием его здоровья и медицинской помощью, которая сейчас не оказывается, несмотря на заявления украинского и грузинского омбудсменов. […] Это большой стыд, что президент Саакашвили находится сейчас в тюрьме в Грузии и ему не оказывают надлежащую правовую и медицинскую помощь и нарушаются гео права каждый день. […] Его жизнь находится в опасности”, – сказала Ясько.

Она заявила, что в октябре было рекордное число депортаций и отказа во въезде в Грузию для украинцев.

“Это не является дружественным шагом со стороны Грузии. Надо с этим разбираться, потому что мы считаем Грузию дружественной страной, но такие шаги не являются дружественными”, – подчеркнула она.

Ясько рассказала, что сейчас нардепы Верховной Рады собирают подписи для заявления-обращения относительно состояния Саакашвили. Нардеп от “Батьківщини” Владимир Кабаченко рассказал, что обращение нардепов адресовано президенту, премьер-министру и парламенту Грузии в нем украинские нардепы требуют вернуть Саакашвили в Украину.

Нардеп от “Слуги народа” Елизавета Богуцкая призвала Саакашвили прекратить голодовку.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/videos/571660180797298/

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья.

27 октября политика посетила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она рассказала, что за время голодовки у Саакашвили четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови. По итогам визита Денисова заявила о нарушении прав политика. Действия грузинских властей “очевидно являются пыткой и способом лишения гражданина Украины Саакашвили права на жизнь”, подчеркнула она.

Саакашвили отказался от медицинской поддержки и находится в критическом состоянии, заявила 29 октября Ясько.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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