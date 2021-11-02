С 5 ноября в Украине заработают еще 18 комплексов автофиксации нарушений, всего – 236 – МВД

“С 5 ноября на автомобильных дорогах Одессы, Херсона, Хмельницкого, а также Запорожской области заработают приборы фиксации правонарушений, контролирующие соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме”, – говорится в сообщении.

Приборы контроля “Каскад” установят в таких местах:

Херсон:

ул. Нефтяников, 4 (направление прибора – ул. Адмирала Макарова);

ул. Нефтяников, 13 (направление прибора – ул. Ивана Богуна);

ул. Перекопская, 163 (направление прибора – ул. 28-й Армии);

Бериславское шоссе, 46 (направление прибора – ул. Урожайная).

Одесса:

Южная дорога, 2 (направление прибора – Николаевская дорога);

Южная дорога, 39 (направление прибора – ул. Семена Палия);

ул. Семена Палия, 80 (направление прибора – ул. Академика Заболотного);

Николаевская дорога, 205 (направление прибора – ул. Лиманная);

просп. Небесной Сотни, 4 (направление прибора – ул. Левитана);

Николаевская дорога, 287 (направление прибора – Южная дорога);

просп. Шевченко, 4а (направление прибора – ул. Семинарская);

просп. Добровольского, 123а (направление прибора – ул. Генерала Бочарова);

ул. Семена Палия, 25а (направление прибора – Южная дорога).

Хмельницкий:

Винницкое шоссе, 8/1 (направление прибора – ул. Молдавская);

ул. Каменецкая, 132 (направление прибора – ул. Житецкого);

просп. Мира, 65 (направление прибора – Староконстантиновское шоссе).

Запорожская область:

на 526 км+613 автодороги Н-08 (направление прибора – г. Мариуполь);

на 2 км+372 автодороги Н-15 (направление прибора – г. Донецк).

По данным МВД, с 5 ноября на дорогах Украины будет работать 236 комплексов автофиксации. Адреса их размещения представлены на сайте ведомства.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/4494591550627501

Контекст:

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня 2020 года. Вскоре МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.

В сентябре 2020 года в МВД сообщили о внедрении новых средств для выявления нарушителей правил дорожного движения – так называемых фантомных патрулей.

За первые пять месяцев работы камер автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 30%, заявлял тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

В то же время, по информации сервиса открытых данных Opendatabot, за год работы автофиксация нарушений ПДД не снизила аварийность на дорогах Украины.

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