С 5 ноября в Украине заработают еще 18 комплексов автофиксации нарушений, всего – 236 – МВД
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“С 5 ноября на автомобильных дорогах Одессы, Херсона, Хмельницкого, а также Запорожской области заработают приборы фиксации правонарушений, контролирующие соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме”, – говорится в сообщении.
Приборы контроля “Каскад” установят в таких местах:
Херсон:
ул. Нефтяников, 4 (направление прибора – ул. Адмирала Макарова);
ул. Нефтяников, 13 (направление прибора – ул. Ивана Богуна);
ул. Перекопская, 163 (направление прибора – ул. 28-й Армии);
Бериславское шоссе, 46 (направление прибора – ул. Урожайная).
Одесса:
Южная дорога, 2 (направление прибора – Николаевская дорога);
Южная дорога, 39 (направление прибора – ул. Семена Палия);
ул. Семена Палия, 80 (направление прибора – ул. Академика Заболотного);
Николаевская дорога, 205 (направление прибора – ул. Лиманная);
просп. Небесной Сотни, 4 (направление прибора – ул. Левитана);
Николаевская дорога, 287 (направление прибора – Южная дорога);
просп. Шевченко, 4а (направление прибора – ул. Семинарская);
просп. Добровольского, 123а (направление прибора – ул. Генерала Бочарова);
ул. Семена Палия, 25а (направление прибора – Южная дорога).
Хмельницкий:
Винницкое шоссе, 8/1 (направление прибора – ул. Молдавская);
ул. Каменецкая, 132 (направление прибора – ул. Житецкого);
просп. Мира, 65 (направление прибора – Староконстантиновское шоссе).
Запорожская область:
на 526 км+613 автодороги Н-08 (направление прибора – г. Мариуполь);
на 2 км+372 автодороги Н-15 (направление прибора – г. Донецк).
По данным МВД, с 5 ноября на дорогах Украины будет работать 236 комплексов автофиксации. Адреса их размещения представлены на сайте ведомства.
https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/4494591550627501
Контекст:
Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня 2020 года. Вскоре МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.
В сентябре 2020 года в МВД сообщили о внедрении новых средств для выявления нарушителей правил дорожного движения – так называемых фантомных патрулей.
За первые пять месяцев работы камер автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 30%, заявлял тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
В то же время, по информации сервиса открытых данных Opendatabot, за год работы автофиксация нарушений ПДД не снизила аварийность на дорогах Украины.
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