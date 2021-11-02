Основными причинами экономических проблем в стране украинцы считают некомпетентность власти и коррупцию – опрос

Также, по мнению 35,4% украинцев, к проблемам в экономике привел высокий уровень коррупции в стране.

Помимо этого, в качестве причин, которые привели к падению экономических показателей, опрошенные называли пандемию коронавируса (10,2%) и войну на востоке Украины (10%).

Еще 3,7% респондентов выбрали другие варианты ответа.

Опрос проводился с 23-го по 27 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 1200 респондентов методом телефонного интервью. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

Контекст:

Объем теневой экономики Украины, по подсчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в 2019 году составил около 28% от объема официального ВВП страны. В 2020 году он достиг 30%.

По оценке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Украина в 2020 году потеряла 4,5% ВВП, а в этом году рост экономики Украины будет более 4,6%.

В январе в Нацбанке прогнозировали, что в 2021 году украинская экономика “почти наверстает потери от коронакризиса” и вырастет на 4,2%. В апреле регулятор ухудшил прогноз роста ВВП в текущем году до 3,8%.

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