 

На территории Китая обнаружен новый вид жука-листоеда

02.11.2021, 15:58, Новости дня
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Ранее неизвестный науке вид жука-листоеда ученые из Китая обнаружили на территории провинции Гуандун, входящей в состав КНР.

Внешне жук похож на колорадского. У него также есть черные пятна, однако тело желтого цвета. Подробное описание насекомого можно найти в журнале Entomotaxonomia.

В классификации ранее неизвестного жука назвали Sphenoraia Clark и отнесли его к подсемейству Galerucinae. Как сообщают источники, такие жуки активно размножаются а регионе, где есть болота и различные пресноводные водоемы. Пока эти жуки не появились ни на сельскохозяйственных угодьях, ни в пределах мегаполисов. Впрочем, ученые полагают, что это всего лишь вопрос времени. Насколько серьезный вред человеку способны нанести такие жуки, пока неизвестно.



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